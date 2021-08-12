В Великобритании умерла звезда сериала "Шерлок" Уна Стаббс

Британская актриса Уна Стаббс Фото из открытых источников

Причину смерти пока не разглашали

На 85-м году жизни скончалась британская актриса Уна Стаббс, сыгравшая роль миссис Хадсон в популярном сериале "Шерлок". Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению, женщина умерла в Эдинбурге в кругу семьи. Агент Стаббс рассказал, что актриса в последние месяцы болела, однако подробностей трагического происшествия не раскрыл.

Известно, что Уна Стаббс родилась в 1937 году в Лондоне. На телевидении она дебютировала как танцовщица, а ее карьера в кино началась в 1960-х годах, когда Стаббс снялась в фильме "Летние каникулы" и сериале "До смерти" (1965-1975).

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Кроме этого, актриса участвовала в таких известных сериалах как: "Ворзель Гаммидж" (1979-1981), "Худшая ведьма" (1998-2001).

Однако одной из последних и наиболее известных работ для Стаббс стала роль миссис Хадсон в сериале "Шерлок", которая сдает квартиру известному детективу на Бейкер-стрит, 221-Б.

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Напомним, ранее стало известно, что на 76-м году жизни от онкологического заболевания умерла турецкая актриса Сабина Тозия, сыгравшая Афиф Хатун в сериале "Великий век".