В Великобритании создали 10-килограммовую монету номиналом 10 тыс. фунтов

10-килограммовая монета из коллекции "Звери королевы" The Royal Mint

Отчеканили только один экземпляр

Королевский монетный двор Великобритании создал крупнейшую в истории страны монету весом 10 кг и с диаметром 20 см. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Согласно сообщению, изготовление монеты номиналом в 10 тыс. фунтов заняло 400 часов, в том числе на полировку потратили четыре дня.

Известно, что она является последней в коллекции Монетного двора под названием "Звери Королевы" и посвящена 10 каменным статуям, которые выстроились на пути королевы Елизаветы II к Вестминстерскому аббатству во время ее коронации в 1953 году. Речь идет о таких животных: лев, грифон, сокол, бык, мифический как, гончая, дракон, единорог и лошадь.

Новости по теме: В Одессе на Приморском бульваре нашли монету времен Золотой Орды

Как отмечается, главный мастер Монетного двора вручную обрабатывал монету, удаляя мелкие царапины перед ее полировкой. Изготовлен только один экземпляр, его уже продали неизвестному покупателю за шестизначную сумму.

Новости по теме: В Израиле солдат случайно нашел уникальную монету времен Римской империи

Напомним, недавно во время консервации Башни Давида в Старом городе Иерусалима археологи обнаружили редкую монету времен Иисуса с портретом древнего финикийского божества.