В Великобритании прививку от COVID-19 получила половина взрослого населения

Накануне в стране сделали рекордное количество прививок

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что половина взрослого населения страны получила первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я рад заявить, что мы вакцинировали половину всех взрослых жителей в Соединенном Королевстве. Вакцина - это национальная история успеха и наш выход из этой пандемии. Когда вам позвонят, вакцинируйтесь", - отметил Хэнкок.

Yesterday we vaccinated more people than any day yet.



I'm delighted to be able to say that we've now vaccinated HALF of all adults in the UK



The vaccine is a national success story & our way out of this pandemic.



When you get the call, get the jab. pic.twitter.com/hGX0nrRsYV