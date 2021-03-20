live
Новости » Мир Читати новину українською

В Великобритании прививку от COVID-19 получила половина взрослого населения

Фото из открытых источников

Накануне в стране сделали рекордное количество прививок

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что половина взрослого населения страны получила первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter

"Я рад заявить, что мы вакцинировали половину всех взрослых жителей в Соединенном Королевстве. Вакцина - это национальная история успеха и наш выход из этой пандемии. Когда вам позвонят, вакцинируйтесь", - отметил Хэнкок. 

Также на эту новость отреагировал британский премьер-министр Борис Джонсон. В своем Twitter он написал: "Сейчас более половины взрослого населения Великобритании получило первую прививку. Большое спасибо всем, кто причастен к этому фантастическому достижению. Давайте продолжим!"

Новости по теме: В Великобритании обнаружили новый "филиппинский" штамм коронавируса COVID-19

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании, 56-летний Борис Джонсон получил первую дозу вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Дубинский обвинил Офис президента и Арахамию в раскрутке "плёнок Деркача" против Байдена В СНБО решили перенести очередное заседание на четверг, - СМИ Президент подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге: Какие изменения предусмотрены Под Офисом президента началась акция в поддержку Стерненко. Фото

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21