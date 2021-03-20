В Великобритании прививку от COVID-19 получила половина взрослого населения
Накануне в стране сделали рекордное количество прививок
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что половина взрослого населения страны получила первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter.
"Я рад заявить, что мы вакцинировали половину всех взрослых жителей в Соединенном Королевстве. Вакцина - это национальная история успеха и наш выход из этой пандемии. Когда вам позвонят, вакцинируйтесь", - отметил Хэнкок.
Yesterday we vaccinated more people than any day yet.— Matt Hancock (@MattHancock) March 20, 2021
I'm delighted to be able to say that we've now vaccinated HALF of all adults in the UK
The vaccine is a national success story & our way out of this pandemic.
When you get the call, get the jab. pic.twitter.com/hGX0nrRsYV
Также на эту новость отреагировал британский премьер-министр Борис Джонсон. В своем Twitter он написал: "Сейчас более половины взрослого населения Великобритании получило первую прививку. Большое спасибо всем, кто причастен к этому фантастическому достижению. Давайте продолжим!"
Напомним, накануне премьер-министр Великобритании, 56-летний Борис Джонсон получил первую дозу вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.