В Великобритании предложили смешивать вакцины от COVID-19 и гриппа

Решение о том, можно ли смешивать вакцину еще не принято

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Исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин доктор Мэтью Дюшарс заявил, что вакцины от гриппа и коронавируса можно будет смешать в одну инъекцию, чтобы сделать иммунизацию граждан более удобной. Об этом сообщает Daily Mail.

"Это сэкономит много времени. Будет гораздо удобнее сделать всего один укол, так что это то, на что мы, разработчики и производители вакцин, будем обращать внимание", - сказал Дюшарс.

Правительство Великобритании еще не подтвердило информацию о том, что уже этой осенью граждан будут прививать объединенной вакциной.

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Напомним, ранее Управление контроля качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) позволило введение третьих доз COVID-вакцин от Pfizer-BioNTech и Moderna для лиц с ослабленной иммунной системой.