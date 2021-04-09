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В Великобритании объявили общенациональный траур из-за смерти принца Филиппа

Герцог Эдинбургский, принц Филипп Маунтбеттен

 Фото из открытых источников

В течение 8 дней в королевстве не будут принимать новых законов

В Великобритании объявили общенациональный траур из-за смерти мужа королевы, принца Филиппа. Об этом сообщает Metro.

Во всей стране приспущены флаги. В течение 8 дней в королевстве не будут принимать новых законов, поскольку на этот период королева отходит от государственных дел. Отмечается, что после похорон королева продолжит находиться в трауре наедине, но вернется к своим государственным обязанностям. Члены королевской семьи будут соблюдать траур в течение 30 дней.

"Как и опытный водитель, каким он был, принц Филипп помогал управлять королевской семьей и монархией, чтобы она оставалась институцией, бесспорно, жизненно важной для равновесия и счастья в нашей жизни", - заявил по этому поводу премьер-министр Борис Джонсон.

 

Напомним, супруг британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп умер сегодня в возрасте 99 лет. 

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