В Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса. Она заразнее "Дельты" на 10%

РИА Новости

Медицинские власти Англии отслеживают этот подтип варианта "Дельта"

Ученые в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который получил код AY.4.2. Об этом пишет Business Insider.

Медицинские власти Англии заявили, что они отслеживают этот подтип варианта "Дельта", которым в последнее время заражается все больше и больше людей.

Директор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу заявил, что данные об AY.4.2 свидетельствуют, что он может быть на 10% более заразным, чем вариант "Дельта".

В отчете Министерства здравоохранения Англии (PHE) говорится, что по состоянию на конец сентября из общего числа положительных тестов на COVID-19, около 6% приходятся на мутацию AY.4.2.

Специалисты отмечают, что пока нет повода для беспокойства, однако призывают следить за распространением болезни. За пределами Великобритании случаи AY.4.2 обнаружили только в США.

Ранее сообщалось, что у непривитых против COVID-19 людей в 11 раз более высокий риск умереть при заражении особо опасным штаммом "Дельта".