В Великобритании нашли уникальный наконечник копья бронзового века

Древний наконечник копья бронзового века Фото Island FM

Его возраст превышает 3 тысячи лет

В Великобритании случайно было найдено наконечник копья, которому более 3 тысяч лет. Об этом сообщает Island FM.

Как отмечается, его обнаружил на пляже у залива Горей кладоискатель Джей Корник с помощью металлодетектора.

"Я просто подумал, что это современное рыболовное копье или что-то в этом роде. Когда я посмотрел на него чуть пристальнее, казалось, он немного старше и, возможно, был связан с замком. Я не знал о времени", - пояснил сам Корник.

При этом добавляется, что уникальность находки заключается в том, что ее нашли целой и невредимой, а для памятников бронзового века это большая редкость. Сам наконечник датируется периодом между 1207 и 1 004 годами до нашей эры.

Кроме этого, кусочек деревянного древка, который сохранился в наконечнике копья, был отправлен в Йоркский археологический фонд куратором Музея наследия для углеродной датировки. Оказалось, что он был сделан из полевого клена. Это еще раз подтвердило использование находки в бронзовом веке.

"Увидеть этот наконечник копья в целом было невероятно, а древесина внутри стержневого ствола была настолько хорошо сохранена, что мы смогли с его помощью обнаружить, что она датируется более 3000 лет назад", - отметил куратор музея Нил Марер.

Сейчас экспонат находится в музее и художественной галерее.

Фото Island FM

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