В Великобритании нашли самый большой в истории клад времен англосаксов

Копатели нашли четыре емкости со 131 золотой монетой

В Великобритании металлоискатели обнаружили самый большой в истории клад золотых монет времен англосаксов. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, находку обнаружили на территории поля в западном Норфолке. Копатели нашли четыре емкости со 131 золотой монетой. Некоторые из них были отчеканены в Византийской империи, но большинство – в королевстве Меровингов и датируются началом VII века.

Специалист Британского музея Гарет Уильямс заявил, что это "чрезвычайно важная находка", которая относится к той же эре, что и захоронение корабля в Саттон-Гу возле Вудбриджа в Саффолке, и является "самым большим сокровищем монет того периода".

Кроме монет, похожих на те, что ранее нашли в Саттон-Гу, также были найдены штампованный золотой кулон, золотой слиток и два других золотых предмета. По словам археологов, это наводит на мысль, что клад следует рассматривать как слиток оценивается по весу, а не по номиналу.

Предыдущий самый большой клад англосаксонских монет – 101 монета – был найден в Крондале в Гемпшире в 1828 году.

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Как сообщалось ранее, возле села Малые Подлески Львовской области археологи обнаружили серебряные римские динарии I-II века н. э. Всего нашли четыре монеты.