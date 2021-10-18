В Великобритании нашли древнейший в истории рисунок призрака
Силуэт призрака нанесен на вавилонскую глиняную табличку
В хранилищах Британского музея нашли древнейший рисунок привидение, которому 3,5 тысячи лет. Об этом сообщила The Guardian.
Согласно сообщению, силуэт призрака нанесен на вавилонскую глиняную табличку. Долгие годы ученые не могли заметить изображение "неприкаянной мужской души" - его можно увидеть под определенным углом лишь при свете.
На рисунке руки у мужчины связаны веревкой, за которую его тянет женщина.
"Это дух-отшельник, который возвращается в потусторонний мир после того, как проник в реальный мир, чтобы найти себе пару. Половины таблички нет. На ее обратной стороне есть подробные инструкции, что надо сделать, когда преследует призрак", - отметили исследователи.
Предполагается, что соответствующую табличку держали в библиотеке в доме жреца или в храме.
Напомним, ранее в городе Помпеи археологи раскопали прекрасно сохранившуюся античную колесницу, которую вероятнее всего использовали во время свадебных церемоний для перевозки невесты. Колесница имеет четыре колеса, она украшена железными, бронзовыми и оловянными деталями, а также цветочными орнаментами. На задней части объекта изображения, связанные с богом любви, - рельефные мужские и женские фигуры в эротических сценах.