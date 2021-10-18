В Великобритании нашли древнейший в истории рисунок призрака

Табличка с изображением призрака, которого ведет женщина Twitter / World History Encyclopedia

Силуэт призрака нанесен на вавилонскую глиняную табличку

В хранилищах Британского музея нашли древнейший рисунок привидение, которому 3,5 тысячи лет. Об этом сообщила The Guardian.

Согласно сообщению, силуэт призрака нанесен на вавилонскую глиняную табличку. Долгие годы ученые не могли заметить изображение "неприкаянной мужской души" - его можно увидеть под определенным углом лишь при свете.

На рисунке руки у мужчины связаны веревкой, за которую его тянет женщина.

"Это дух-отшельник, который возвращается в потусторонний мир после того, как проник в реальный мир, чтобы найти себе пару. Половины таблички нет. На ее обратной стороне есть подробные инструкции, что надо сделать, когда преследует призрак", - отметили исследователи.

Предполагается, что соответствующую табличку держали в библиотеке в доме жреца или в храме.

Новости по теме: В лесах Амазонки нашли тысячи наскальных рисунков времен ледникового периода