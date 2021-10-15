В Великобритании лаборатория по ошибке выдала 43 тысячи негативных ПЦР-тестов

ПЦР-тест на коронавирус Pixabay

Проблем с наборами для тестирования не обнаружено, так что кто-то мог допустить ошибку именно в лаборатории

В британском городе Вулверхэмптон частная лаборатория Immensa Health Clinic ошибочно выдала 43 тысячи отрицательных результатов ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщает Агентство здравоохранения Великобритании.

Отмечается, что люди, которые сдавали тест в этой лаборатории, начали жаловаться, что экспресс-тест показал им положительный результат, а ПЦР — отрицательный.

Всего лаборатория клиники проверила 400 тысяч тестов, большинство из которых были отрицательными.

Впрочем Агентство предполагает, что примерно 43 тысячи человек с 8 сентября до 12 октября могли получить ложно отрицательные результаты.

По словам специалистов, проблем с наборами для тестирования не обнаружено, так что кто-то мог допустить ошибку именно в лаборатории.

Подчеркивается, что пока следствие будет искать причину ошибки, лаборатория не будет работать.

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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые по заказу туристических фирм массово подделывали ПЦР-тесты и справки о вакцинации против COVID-19. Сейчас решается вопрос относительно сообщения участникам схемы о подозрении.