В Великобритании дали артиллерийский салют в память о принце Филиппе

Однако, королевская семья не будет устраивать пышной церемонии захоронения из-за карантина

По всей Великобритании, в Гибралтаре и с военных кораблей в море раздались залпы артиллерийского салюта в память о муже королевы Елизаветы II принца Филиппа, умерший накануне. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, в казармах Королевской артиллерии в Вулидже стреляли из пушек времен Первой мировой войны. Из них также стреляли в 1947 году в честь свадьбы принца Филиппа, а позже - во время коронации Елизаветы II.

При этом добавляется, что пушки также прозвучали в лондонском Тауэре, замке Кардифф, замке Гиллсборо и Эдинбургском замке. Кроме того, залпы запустили с эсминца HMS Diamond, фрегата HMS Montrose и военно-морской базы Портсмут.

Стало известно, что ранее из пушек стреляли после смерти королевы Виктории в 1901 году и после смерти Уинстона Черчилля в 1965 году.

Кроме этого, похороны принца Филиппа будут проходить по королевской форме, а не по государственной. В частности, он будет в часовне Святого Георгия. Тело члена королевской семьи пока останется в королевском Виндзорском замке под Лондоном.

Следовательно, план похорон мужа Елизаветы II был разработан под секретным именем Forth Bridge заранее. Планировалось, что это будет пышное прощание с собравшимися тысячами людей. Однако, из-за пандемии COVID-19 гораздо скромнее, тише и с соблюдением карантинных требований.

По данным из королевского дворца, Елизавета II теперь намерена провести церемонию так, чтобы не привлекать толпу и соблюдать требования локдауна и социального дистанцирования.

Сейчас к воротам дворца британцы сносят цветы. Несмотря на просьбы королевской семьи сделать пожертвования на благотворительность, своими букетами люди выражают благодарность за долгую жизнь принца на службе королевы и страны.

Новости по теме: Принц Филипп попал в ДТП

Напомним, 9 апреля ушел из жизни супруг британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп. Он умер в возрасте 99 лет.