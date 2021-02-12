В Ватикане выразили обеспокоенность усилением атеизма из-за пандемии

Глава Папского совета считает, что позиции атеизма усиливаются из-за значительного количества смертей

Председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, заявил, что пандемия COVID-19 заставила многих усомниться в существовании Бога. Об этом он сообщил во время конференции "Церковь и пандемия", передает "Интерфакс Украина".

По словам кардинала, позиции атеизма усиливаются из-за значительного количества смертей. "Ужасные страдания и смерть такого большого количества людей намного сильнее поднимают вопрос о существовании Бога, чем любые теории философии Просвещения", – сказал Кох.

При этом глава Папского совета сравнил шок с впечатлением от великого землетрясения в Лиссабоне в 1755 году, когда погибло около 100 тысяч человек. "В то время это событие поставило под вопрос много прежних убеждений...возникли сомнения особенно относительно доброты и всемогущества Божьих", – высказался он, напомнив выражение"страдание-это скала атеизма".

Кроме того архиерей заявил, что пандемия повлияла и на церковную жизнь. В частности, из-за ограничений или отмены богослужений во время локдауна. Он сомневается, что все прихожане вернутся и церкви после отмены ограничений.

В то же время кардинал сравнил пандемию с" длительным Великим постом " и 40-летними скитаниями еврейского народа в пустыне. "В эти 40 лет в пустыне Израиль прошел и через страшные опасности, и через великие искушения. Это было время, когда Израиль выражал недовольство своим Богом, желая вернуться к своему древнего язычества", – рассказал Кох и напомнил, что Израиль воспринял 40 лет в пустыне как время первой любви Бога к своему народу.

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Напомним, не так давно Папа Римский Франциск призвал население вакцинироваться от коронавируса и назвал это" этической обязанностью " каждого человека. По его словам, с этической точки зрения вакцинироваться против COVID-19 должен каждый житель планеты.