В Ватикане состоялась церемония "Крестный путь"

Папа Римский Франциск возглавил сокращенную службу Via Crucis, которую провели на безлюдной площади Святого Петра

В Ватикане на пустынной, из-за карантинных ограничений, площади Святого Петра провели предпасхальную церемонию Via Crucis - Крестный путь. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, церемония состоялась вечером Страстной пятницы, которую в этом году католики отмечают 2 апреля.

Папа Римский Франциск возглавил сокращенную службу Via Crucis, которую провели на безлюдной площади Святого Петра. Он также пообщался с детьми, которые рассказывали о своих страхах и мечтах.

В церемонии приняли участие всего 200 человек, которые находились по обе стороны от Папы прямо перед базиликой Святого Петра.

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Напомним, по григорианскому календарю Пасха в 2021 году будут праздновать в это воскресенье, 4 апреля. Он наступит раньше православного почти на месяц. Есть множество традиций для Пасхи по григорианскому календарю, однако неизменными остаются писанки, игра "Зайчик", когда дети и гости ищут спрятанные подарки и шоколадные яйца.