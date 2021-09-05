В Вашингтоне произошла стрельба: Есть погибшие

Фото: 5 канал

Погибли по меньшей мере три человека

Группа неизвестных лиц на улице в Вашингтоне устроила стрельбу по толпе, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает полиция Вашингтона в Twitter.

"Подтверждена стрельба на Лонгфеллоу-Стрит с несколькими человеческими жертвами. Вскоре мы предоставим обновленную информацию", - отметили в полиции.

Как известно, перестрелка произошла 4 сентября на северо-западе столицы США. Подтверждена гибель трех человек и ранения еще троих.

Напомним, ранее в Берлине произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере три человека были тяжело ранены. Как отмечается, инцидент произошел рядом с баром в районе немецкой столицы Веддинге.