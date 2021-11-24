В Варшаве снова откроют госпиталь на стадионе из-за ситуации с коронавирусом

Стадион в Варшаве Фото из открытых источников

На фоне роста числа заболевших инфекцией власти Польши планируют увеличить количество больничных коек до 31,5 тысячи

В Варшаве на Национальном стадионе (PGE Narodowy) вновь развернут временный госпиталь для больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба PGE Narodowy.

"Решением Мазовецкого воеводы будет перезапущен временный госпиталь в PGE Narodowy", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство стадиона согласовывает детали перезапуска COVID-госпиталя с центральной клинической больницей Министерства внутренних дел и администрации в Варшаве.

В PGE Narodowy подчеркнули, что после прекращения работы временного госпиталя в мае этого года большая часть инфраструктуры для его развертывания осталась. Это позволит быстро восстановить его работу.

Министр Здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции отметил ухудшение ситуации с коронавирусом. По его словам, на данный момент в стране развернуто более 24 тысяч больничных коек, а к 20 декабря их количество планируется увеличить до 31,5 тысячи.

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Ранее сообщалось, что правительство Словакии объявило двухнедельный локдаун, который будет распространяться, в том числе на вакцинированных от коронавируса.