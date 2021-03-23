В Валенсии призовут включить "Спутник V" в список для вакцинации

"Спутник V" EPA

Правительство автономного сообщества Валенсия намерено призвать испанские власти рассмотреть вопрос о включении российского препарата "Спутник V" в список средств, доступных для вакцинации населения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в региональном кабинете министров.

Отмечается, что соответствующая просьба правительства региона будет представлена советником по вопросам здравоохранения Аной Барсело в ходе заседания межтерриториального совета. В указанный совет входят представители региональных и центральных властей.

Затронуть тему включения "Спутника V" в список препаратов для иммунизации населения Барсело попросил глава правительства Валенсии Ксимо Пуч, отметил собеседник агентства.

Напомним, "Спутник V" стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали 11 августа 2020 года.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.