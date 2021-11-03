В Узбекистане ограничили работу Telegram, Facebook, Instagram и YouTube

Фото из открытых источников

В этом списке уже есть TikTok, Twitter, "ВКонтакте" и Skype

В Узбекистане государственный регулятор ограничил доступ к мессенджеру Telegram и социальным сетям Facebook, Instagram, "Одноклассники" и YouTube. Об этом сообщает "Газета.uz".

Такое решение регулятор "Узкомназорат" принял из-за того, что вышеперечисленные социальные сети "хранят и обрабатывают персональные данных узбекистанцев за пределами Узбекистана".

Регулятор еще 2 июля направил указания соцсетям, затем инспекция направила предписание 2 ноября и ограничила их работу 3 ноября. От соцсетей требовали разместить серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны. На фоне ограничений в стране резко возросла популярность мобильных VPN-приложений, которые используют для доступа к заблокированным сайтам.

Впоследствии стало известно, что президент Узбекистана не согласился с ограничением работы соцсетей в стране. Его пресс-секретарь назвал действия регулятора "односторонними и непродуманными".

"Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен", – написал пресс-секретарь президента в Telegram.

Новости по теме: В работе Instagram снова произошел глобальный сбой

Напомним, ранее Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала в суд на Facebook. Крупнейшую в мире социальную сеть обвиняют в монополизации рынка путем приобретения своих конкурентов.