В Узбекистане ограничили работу соцсетей

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Причиной ограничений названы нарушения законодательства при обработке персональных данных

Власти Узбекистана приняли решение об ограничении работы ряда социальных сетей. Об этом сообщает Радио Свобода

Как отмечается, причиной ограничений названы нарушения законодательства при обработке персональных данных.

Государственный регулятор не уточнил, какие именно социальные сети попадут под ограничения, однако пользователи сообщают о перебоях в работе Тwitter, TikTok, ВКонтакте и мессенджера Skype.

Отметим, что в апреле в Узбекистане вступил в силу закон, обязывающий интернет-компании хранить личные данные узбекских пользователей на территории страны. Глава правительственного государственного центра персонализации в мае заявлял, что соцсетям разослали требования соблюдать этот закон.

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Напомним, с 1 июля 2021 года Министерство физической культуры и спорта Узбекистана разработало критерии оценки уровня избыточной полноты руководителей и сотрудников органов государственной власти, а также на основе составленного рейтинга введет систему анализа и онлайн-мониторинга результатов.