В учебном заведении России школьник устроил стрельбу из охотничьего карабина

Фото из открытых источников

В результате инцидента никто не пострадал, а сам подросток был задержан

В России ученик пронес охотничий карабин в школу под Пермью и открыл огонь. Об этом сообщил "Интерфакс".

Как отмечается, инцидент произошел в поселке Сарс под Пермью. Так, 12-летний ученик Дмитрий Губаев принес в школу отцовскую "Сайгу" и успел дважды выстрелить.

Однако, в результате стрельбы никто не пострадал, а сам подросток был задержан.

По словам стрелка, он был зол на одноклассников и учителей, поэтому принес карабин, чтобы "решить вопрос с одноклассницей".

Известно, что во время инцидента в здании школы находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно выбежали из учебного заведения.

Также в школе находилась сестра нападавшего. Он отказался стрелять в нее, попросил покинуть школу и пойти домой.

Новости по теме: В Ливане во время митинга началась стрельба: Сообщается о погибших

Напомним, что ранее в штате Алабама на стадионе "Ладд-Пиблз" в Мобиле в последней четверти матча между школьными командами по американскому футболу раздалась стрельба.

В результате несколько человек госпитализированы, один - в критическом состоянии.

Кроме этого, в Днепровском районе столицы, 16 октября открыли стрельбу, в результате которой был травмирован водитель маршрутки.

Сообщается, что группа мужчин открыла огонь по транспорту и скрылась с места происшествия.