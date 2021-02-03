В турецком Измире из-за крупнейших паводков за последние 26 лет погибли два человека

Решением губернатора началась эвакуация микрорайона Мендерес

Согласно сообщению, наводнение произошло в результате значительного количества осадков, которое выпало в регионе. Последний раз такие паводки наблюдались 26 лет назад.

Как отмечается, многие дома и предприятия были затоплены, а некоторые магазины заполнило водой до самого потолка.