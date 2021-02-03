В турецком Измире из-за крупнейших паводков за последние 26 лет погибли два человека
Решением губернатора началась эвакуация микрорайона Мендерес
"Два человека погибли в результате наводнения в Измире. Решением губернатора началась эвакуация микрорайона Мендерес в районе Йеникьой", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжается спасательная операция.
Кроме того, из-за 100% заполняемости водохранилищ, коммунальщики начали контролируемый сброс воды.
В свою очередь, метеорологи предупредили, что осадки будут продолжаться и жителям Измира не стоит покидать свои дома.
Напомним, в прошлом году спасатели ГСЧС занимались ликвидацией последствий дождевого паводка в западных областях Украины. В частности, 29 июня, в трех регионах подтопленными были 550 домов.
Кроме того сообщалось, что в Межгорском районе Закарпатской области в результате сильных ливней с грозами за два часа выпала 20-дневная норма дождей.