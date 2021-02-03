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В турецком Измире из-за крупнейших паводков за последние 26 лет погибли два человека

Решением губернатора началась эвакуация микрорайона Мендерес

Вследствие паводков на западе Турции, в городе Измир, погибли два человека и затоплены значительные площади. Население одного из районов города эвакуируют. Об этом сообщает CNN Türk.
 
Согласно сообщению, наводнение произошло в результате значительного количества осадков, которое выпало в регионе. Последний раз такие паводки наблюдались 26 лет назад.
 
Как отмечается, многие дома и предприятия были затоплены, а некоторые магазины заполнило водой до самого потолка.

"Два человека погибли в результате наводнения в Измире. Решением губернатора началась эвакуация микрорайона Мендерес в районе Йеникьой", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается спасательная операция.

Кроме того, из-за 100% заполняемости водохранилищ, коммунальщики начали контролируемый сброс воды.

В свою очередь, метеорологи предупредили, что осадки будут продолжаться и жителям Измира не стоит покидать свои дома.

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Напомним, в прошлом году спасатели ГСЧС занимались ликвидацией последствий дождевого паводка в западных областях Украины. В частности, 29 июня, в трех регионах подтопленными были 550 домов.

Кроме того сообщалось, что в Межгорском районе Закарпатской области в результате сильных ливней с грозами за два часа выпала 20-дневная норма дождей.

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