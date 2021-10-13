В Турции загорелся лес: Для ликвидации пожара привлекли четыре вертолета

Однако, работу затрудняют изменение направления ветра и крутой рельеф

В курортной зоне на юге Турции в районе Кемера, горит лес. К ликвидации пожара привлекли четыре вертолета. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

"Изменение направления ветра и крутой рельеф затрудняют работу", - отметил мэр Кемера Неджати Топалоглу.

Как отмечается, в операции по пожаротушению задействовано 13 пожарных авто, четыре вертолета, два бульдозера, водометы и значительное количество работников лесного хозяйства.

Напомним, что ранее в провинциях на юге и западе Турции снова началась борьба с лесными пожарами.

Так, в провинции Балыкесир, в районах Эдремит и Багюзю, где возник лесной пожар, было направлено один вертолет и пять пожарных машин. Около 10 часов понадобилось пожарным, чтобы взять ее под контроль.

Кроме этого, масштабный пожар уничтожил или повредил более 200 зданий на острове Гуанаха в Гондурасе и заставил сотни жителей бежать, опустошив туристический курорт.

Спасатели Гондураса сбросили воду на остров, чтобы потушить пожар, который успел разрушить многие дома.