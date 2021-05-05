В Турции задержали украинок за массовую обнаженную фотосессию на яхте
После дачи показаний правоохранители отпустили девушек
В Турции задержали украинок, которые устроили обнаженную фотосессию на яхте в заливе Фетхие. Соответствующее видео опубликовала турецкая Lider Gazete.
Согласно сообщению, компанию на частной яхте в районе провинции Мугла засняли местные жители. На кадры попали двое мужчин и шесть девушек, некоторые из которых были полностью обнаженными.
В издании отметили, что появление такого изображения в период локдауна и в месяц Рамадан вызвало большое негодование.
В свою очередь, одна из украинок, которая была на яхте, рассказала, что видео, которое попало в СМИ, засняли с другой яхты. После того как информация попала в медиа, компанию задержала полиция.
"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать "голых" фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в СМИ и нас задержала полиция", - рассказала девушка.
По ее словам, после дачи показаний правоохранители их отпустили.
Напомним, в начале апреля в Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города. Среди задержанных оказались и украинки.