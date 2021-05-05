В Турции задержали украинок за массовую обнаженную фотосессию на яхте

В Турции украинки позировали на яхте топлес Lider Gazete

После дачи показаний правоохранители отпустили девушек

В Турции задержали украинок, которые устроили обнаженную фотосессию на яхте в заливе Фетхие. Соответствующее видео опубликовала турецкая Lider Gazete.

Согласно сообщению, компанию на частной яхте в районе провинции Мугла засняли местные жители. На кадры попали двое мужчин и шесть девушек, некоторые из которых были полностью обнаженными.

В издании отметили, что появление такого изображения в период локдауна и в месяц Рамадан вызвало большое негодование.

В свою очередь, одна из украинок, которая была на яхте, рассказала, что видео, которое попало в СМИ, засняли с другой яхты. После того как информация попала в медиа, компанию задержала полиция.

"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать "голых" фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в СМИ и нас задержала полиция", - рассказала девушка.

По ее словам, после дачи показаний правоохранители их отпустили.

Напомним, в начале апреля в Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города. Среди задержанных оказались и украинки.