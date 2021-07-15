В Турции задержали судно с украинским экипажем: Капитана арестовали

Капитану и трем его помощникам предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков

По его словам, в минувшую субботу, 10 июля, турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии, экипаж которого состоит из 24 украинцев и одного иностранца.

"На следующий день прокуратура города Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников. Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков", - отметил Николенко.

Также он сказал, что посольство Украины в Турции оказывает задержанным консульскую помощь.

"Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Кроме того, украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещения украинских моряков", - проинформировал представитель МИД.

Николенко добавил, что остальные члены экипажа в настоящее время находятся на борту судна и участвуют в расследовании как свидетели.

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Ранее сообщалось, что в Черном море у берегов Турции затонуло сухогрузное судно "Арвин", а спасатели начали поиск 15 членов экипажа. В район бедствия отправились катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Позже выяснилось, что судовладельцем затонувшего в Черном море сухогруза является украинская компания.