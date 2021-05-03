В Турции задержали "правую руку" экс-лидера "ИГИЛ”

Задержанный боевик Фото из соцсетей

"Басим" участвовал в сокрытии аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб в 2019 году

Спецслужбы Турции задержали в Стамбуле выходца из Афганистана, который был одним из соратников бывшего руководителя "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Мужчина был известен как Басим. Он скрывался в турецком Атташехире, где проживал по фальшивым документам на чужое имя. Передвижение террориста отслеживали с помощью камер видеонаблюдения. Его задержали 28 апреля, когда он выходил из дома.

За времена существования "халифата" со столицей в Ракке он отвечал за военную подготовку бойцов региональных структур ІДІЛ и был причастен к принятию решений о терактах в Сирии и Ираке. Задержанный был "правой рукой" аль-Багдади, которого убили два года назад.

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Операцию задержания Басима осуществляли полицейские и сотрудники Национальной разведывательной организации Турции.

Напомним, Абу Бакр аль-Багдади погиб во время спецоперации США на северо-западе Сирии в 2019 году.