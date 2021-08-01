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В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов, продолжается эвакуация

Тушение лесных пожаров в Турции EPA

Жертвами масштабных лесных пожаров стали уже шесть человек

Из-за угрозы распространения лесных пожаров на отели и дома власти Турции эвакуировали отдыхающих с пляжей на юго-западе страны, а власть заявила о задержании подозреваемого поджигателя. Об этом сообщает ВВС

Согласно сообщению, для защиты туристов используют судна береговой охраны Турции, также помогают частные лодки и яхты. Так в курортном городе Бодрум пришлось эвакуировать три пятизвездочные гостиницы.

Пока спасателям удалось взять под контроль почти все из около сотни пожаров на побережье Средиземного и Эгейского морей, кроме десяти.  

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Кроме этого, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге лесов в провинции Мугла.

"Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных - наш долг", - сказал глава государства во время выступления в кризисном центре.

Также Эрдоган рассказал о выделении около 6 млн долларов на помощь пострадавшим и пообещал в течение года отстроить разрушенные стихией дома.

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Напомним, ранее на этой неделе в турецком городе Мармарис из-за масштабных лесных пожаров началась эвакуация туристов из отелей. Огонь подобрался на расстояние 100 метров к жилым кварталам.

В субботу, 31 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы страны, пострадавшие от масштабных лесных пожаров зонами бедствия. 
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