В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов, продолжается эвакуация
Жертвами масштабных лесных пожаров стали уже шесть человек
Из-за угрозы распространения лесных пожаров на отели и дома власти Турции эвакуировали отдыхающих с пляжей на юго-западе страны, а власть заявила о задержании подозреваемого поджигателя. Об этом сообщает ВВС.
Согласно сообщению, для защиты туристов используют судна береговой охраны Турции, также помогают частные лодки и яхты. Так в курортном городе Бодрум пришлось эвакуировать три пятизвездочные гостиницы.
Пока спасателям удалось взять под контроль почти все из около сотни пожаров на побережье Средиземного и Эгейского морей, кроме десяти.
Кроме этого, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге лесов в провинции Мугла.
"Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных - наш долг", - сказал глава государства во время выступления в кризисном центре.
Также Эрдоган рассказал о выделении около 6 млн долларов на помощь пострадавшим и пообещал в течение года отстроить разрушенные стихией дома.
| #Turkey evacuates hotels in Bodrum— EHA News (@eha_news) July 31, 2021
▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.
▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk
Напомним, ранее на этой неделе в турецком городе Мармарис из-за масштабных лесных пожаров началась эвакуация туристов из отелей. Огонь подобрался на расстояние 100 метров к жилым кварталам.