В Турции вводят тотальный локдаун до середины мая

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Президент подчеркнул необходимость уменьшить уровень заболеваемости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале с 29 апреля общенационального локдауна, ограничения продлятся до 17 мая. Об этом сообщает Anadolu.

По словам президента, необходимо "быстро сократить количество случаев до менее чем пяти тысяч", иначе придется столкнуться с негативными последствиями в разных сферах.

Президент страны отметил, что с четверга прекратят свою работу все предприятия, кроме тех, что будут в перечне, определенном Министерством внутренних дел.

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Как отмечается, пользоваться междугородним транспортом можно будет только с особым разрешением, а общественный транспорт будет работать с загрузкой 50%.

Прекращают работу все образовательные учреждения: детсады, школы, университеты. Сетевые магазины будут закрыты в воскресенье, а в остальные дни будут работать в определенные часы.

Напомним, ранее из-за обострения ситуации с коронавирусом в Турции ввели круглосуточный комендантский час.