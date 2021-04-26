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В Турции вводят тотальный локдаун до середины мая

Фото из открытых источников

Президент подчеркнул необходимость уменьшить уровень заболеваемости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале с 29 апреля общенационального локдауна, ограничения продлятся до 17 мая. Об этом сообщает Anadolu

По словам президента, необходимо "быстро сократить количество случаев до менее чем пяти тысяч", иначе придется столкнуться с негативными последствиями в разных сферах. 

Президент страны отметил, что с четверга прекратят свою работу все предприятия, кроме тех, что будут в перечне, определенном Министерством внутренних дел.

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Как отмечается, пользоваться междугородним транспортом можно будет только с особым разрешением, а общественный транспорт будет работать с загрузкой 50%. 

Прекращают работу все образовательные учреждения: детсады, школы, университеты. Сетевые магазины будут закрыты в воскресенье, а в остальные дни будут работать в определенные часы. 

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Напомним, ранее из-за обострения ситуации с коронавирусом в Турции ввели круглосуточный комендантский час. 

 

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