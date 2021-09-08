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В Турции столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

Два турецких поезда столкнулись на одном пути в Стамбуле Фото из открытых источников

Пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное

В турецкой столице Стамбул столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего семь человек получили ранения. Об этом сообщает TRT Haber.

Согласно сообщению, сегодня, 8 сентября, на станции "Верфь Тузла" экспресс-поезд, который двигался по маршруту Адапазари-Пендік, врезался в скоростной поезд, который двигался по маршруту Сьогютлючешме-Конья. В частности произошло лобовое столкновение на одном и том же пути. 

Масштабная авария удалось предотвратить, когда поезда были остановлены в последний момент, поскольку они двигались на малой скорости.

Пострадавших в результате инцидента госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Причина происшествия пока неизвестна. Правоохранители ведут расследование.

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Ранее сообщалось, что в Украине с 4 сентября возобновилось движение поездов до прифронтовой Авдеевки (Донецкая область), приостановлен из-за обстрелов со стороны НВФ.

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