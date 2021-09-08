В Турции столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

Два турецких поезда столкнулись на одном пути в Стамбуле

Пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное

В турецкой столице Стамбул столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего семь человек получили ранения. Об этом сообщает TRT Haber .

Согласно сообщению, сегодня, 8 сентября, на станции "Верфь Тузла" экспресс-поезд, который двигался по маршруту Адапазари-Пендік, врезался в скоростной поезд, который двигался по маршруту Сьогютлючешме-Конья. В частности произошло лобовое столкновение на одном и том же пути.

Масштабная авария удалось предотвратить, когда поезда были остановлены в последний момент, поскольку они двигались на малой скорости.

Пострадавших в результате инцидента госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Причина происшествия пока неизвестна. Правоохранители ведут расследование.

İstanbul Tuzla’da Yüksek Hızlı Tren, başka bir trenle kafa kafaya çarpıştı. Trenlerin son anda durmasıyla büyük bir facianın önüne geçildi. pic.twitter.com/mzueRqhGea — Aykırı (@aykiricomtr) September 8, 2021

Ранее сообщалось, что в Украине с 4 сентября возобновилось движение поездов до прифронтовой Авдеевки (Донецкая область), приостановлен из-за обстрелов со стороны НВФ.