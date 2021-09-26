В Турции снова царят масштабные лесные пожары

Управление лесного хозяйства Турции

На место происшествия был направлен один вертолет и пять пожарных машин

В провинциях на юге и западе Турции вновь началась борьба с лесными пожарами. Об этом сообщило управление лесного хозяйства Турции в Twitter.

Как отмечается, в провинции Балыкесир, в районах Эдремит и Багюзю, где возник лесной пожар, было направлено в один вертолет и пять пожарных машин.

Известно, что пожар возник вчера ночью в провинции Мугла, в районе Фетхие. Около 10 часов понадобилось пожарным, чтобы взять ее под контроль.

Всего 25 сентября было зафиксировано 8 лесных пожаров в провинциях Анталия, Мугла, Бурса, Измир, Адана, Бурдур, Денизли. Все они были взяты под контроль.

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Напомним, что ранее, летом, вспыхнул масштабный лесной пожар в районе Манавгат турецкой провинции Анталия. Огонь привел к эвакуации пяти населенных пунктов. Для борьбы с огнем из других провинций были отправлены самолет, 19 вертолетов, 103 пожарные машины и 412 специалистов.

Также ночью с 10 на 11 августа экипажи авиакомпании "Украинские вертолеты" полностью ликвидировали пожары в турецком районе Дерекой, что в 15 км от курортного Бодрума.

Во время проведения операции было осуществлено 84 сброса воды общей массой 252 тонны. Забор воды осуществлялся из Эгейского моря.