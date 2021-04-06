В Турции "черные" археологи раскопали монастырь эпохи античности

AA News

Также они отыскали древние мозаики, которым около 1,5 тысячи лет

В провинции Измир на Западе Турции во время незаконных раскопок нашли раннехристианский монастырь времен Римской империи и уникальные мозаики. Об этом сообщает AA News.

Как отмечается, бригады турецкой жандармерии, действуя по наводке, начали операцию в горной местности, где нет возможности передвижения автотранспортом. Подозреваемые в нелегальных раскопках были схвачены при попытке извлечь исторические артефакты из глубины около 2 метров.

При этом добавляется, что им удалось откопать еще и мозаики, которым около 1500 лет.

"Мы обнаружили мозаику пола. Это место использовалось как монастырь и имеет базилику", - отметил директор Измирского музея археологии Хункар Кесер.

По его словам, предположительно, монастырь действовал в период между IV и XIV веками,

"Он расположен в точке, куда до него можно добраться трактором с дорожек. Это универсальное культурное достояние и редкий артефакт", - пояснил специалист.

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Напомним, ранее турецкие археологи показали древние римские монеты, которые были найдены во время раскопок в древнем городе Айзаной.