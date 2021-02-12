live
Новости » Мир Читати новину українською

В Турции бушует торнадо, есть пострадавшие

Последствия торнадо в Измире Фото из открытых источников

Местные власти отчитываются о десятках разбитых авто и домов

В турецкой провинции Измир ночью бушевало торнадо, в результате чего 16 человек получили травмы, а также стихийное бедствие повредило дома, авто и лодки. Об этом пишет CNN Turk.

Сообщается, что вечером в Измире начался сильный дождь и шквальный ветер, после чего на побережье пронесся торнадо.

Местные власти отчитываются о десятках разбитых авто и домов. Также есть информация, что в порту затонули несколько лодок, остальные были значительно повреждены.

В то же время сильный ветер опрокинул контейнеры и строительные краны в порту. Так, из-за падения крана пострадали 9 человек. Всего в больницу попали 16 человек.

В то же время в провинции Чанаккале также произошли значительные разрушения. Кроме ливней и сильных порывов ветра, тут еще и выпал град размером с орех.

Новости по теме: Очевидцы показали видео торнадо, который пронесся по Херсонской области

Напомним, ранее в Индонезии на острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Под Офис президента вышли протестовать ветераны-силовики Рада приняла закон о компенсациях за несвоевременную выплату зарплат и пенсий С июля 2021 года пенсионерам 75+ будут доплачивать 400 грн, - Лазебная ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Давление на СМИ. Тарифы. Экономика | Закрытие телеканалов ZIK,
Жадность политиков. Хищение страны. Свобода слова | Моисеенко и Данилец | 11.02.21
Шарий: Власть потопталась по журналистике своими грязными сапогами
Давление на СМИ. Нападение на
Закрытие телеканалов ZIK,