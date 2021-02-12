В Турции бушует торнадо, есть пострадавшие

Последствия торнадо в Измире Фото из открытых источников

Местные власти отчитываются о десятках разбитых авто и домов

В турецкой провинции Измир ночью бушевало торнадо, в результате чего 16 человек получили травмы, а также стихийное бедствие повредило дома, авто и лодки. Об этом пишет CNN Turk.

Сообщается, что вечером в Измире начался сильный дождь и шквальный ветер, после чего на побережье пронесся торнадо.

Местные власти отчитываются о десятках разбитых авто и домов. Также есть информация, что в порту затонули несколько лодок, остальные были значительно повреждены.

Güzel #İzmir’imize geçmiş olsun...



İzmir'de hortum ve fırtına nedeniyle can ve mal zararı gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Rabbim şehrimizi ve ülkemizi tüm afetlerden korusun inşallah. pic.twitter.com/AaUtIbYsni — Ceyda Bölünmez Çankırı | MaskeMesafe↔️Temizlik (@CeydaBC47) February 11, 2021

В то же время сильный ветер опрокинул контейнеры и строительные краны в порту. Так, из-за падения крана пострадали 9 человек. Всего в больницу попали 16 человек.

В то же время в провинции Чанаккале также произошли значительные разрушения. Кроме ливней и сильных порывов ветра, тут еще и выпал град размером с орех.

Geçmiş olsun İzmir.

Allah Ülkemizi tüm Afetlerden korusun. Yaralanan ve evleri hasar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun .Allah bir daha yaşatmasın.#GecmisOlsunİzmir #urla #Alaçatı #deprem pic.twitter.com/JDTAKxv4Yx — Fatma Güler (@gulerfatma) February 12, 2021

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Напомним, ранее в Индонезии на острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека.