В Турции археологи показали римские монеты возрастом более 2 тысяч лет

Монеты датируются периодом правления Октавиана Августа

В Турции археологи показали древние монеты, которые были во время раскопок в древнем городе Айзаной. Об этом сообщила пресс-служба университета Памуккале.

Отмечается, что ученые нашли кувшин, в котором лежала 651 римская монета, еще в 2019 году, но исследователи только сейчас завершили все работы и представили коллекцию широкой публике.

Сами монеты датируются периодом правления императора Октавиана Августа. Он возглавлял Римскую империю с 44 года до нашей эры до 14 года нашей эры. Август стал первым римским императором, который изменил Юлия Цезаря и построил империю, территория которой простиралась от Великобритании до Египта.

Известно, что на многих монетах изображено лицо Августа, а на других – Марк Юний Брут, считающийся убийцей Цезаря. Возраст монет оценивают в около 2 100 лет.

В то же время главный археолог и профессор Университета Элиф Озер рассказала, что монеты были "особой и уникальной коллекцией". Значительная часть из них была отчеканена на юге Италии, а в турецкий город их мог привезти высокопоставленный военный.

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Напомним, недавно в Израиле исследователи обнаружили фрагмент ткани с фиолетовой краской, которой пользовались во времена правления библейского царя Давида. В стране впервые нашли столь старый текстиль.