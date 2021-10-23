В Тунисе вводят COVID-сертификаты

Global Look Press / Chedly Ben Ibrahim

Более 4,2 миллиона тунисцев из примерно 11,6 миллиона населения уже завершили COVID-вакцинацию

Президент Туниса Каис Саид подписал указ о введении в стране сертификатов вакцинации для местных жителей, иностранцев и путешественников. Об этом сообщает Reuters.

В соответствии с указом государственные работники и другие граждане должны будут предоставлять сертификат, подтверждающий прививку от коронавируса, для доступа к государственным и частным учреждениям.

Как отмечается, пропуск также понадобится для входа в кафе, рестораны, гостиницы и туристические заведения.

Кроме того, работа работников, не получивших прививки, в государственном и частном секторах будет приостановлена до прохождения вакцинации.

COVID-сертификат также будет необходимым документом для выезда за границу. Его также будут давать иностранным посетителям стран, которые по прибытии предоставят сертификат о COVID-прививках.

Более 4,2 миллиона тунисцев из примерно 11,6 миллиона населения уже завершили COVID-вакцинацию.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Туниса сняло 7-дневный карантин для иностранных туристов, путешествующих чартерными или регулярными рейсами по линии туроператора.