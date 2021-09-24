В Тунисе отменили комендантский час, который действовал в течение года

Тунис. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

В стране и в дальнейшем будут обязывать носить защитные маски в общественном транспорте и публичных местах

Президент Туниса Каис Саид принял решение об отмене комендантского часа, который был введен для борьбы с распространением коронавируса. Об этом глава страны сообщил на своей странице в Facebook.

Как отмечается, комендантский час прекращает действовать уже с этой субботы. Решение было принято после консультаций с Минздравом республики и национальной комиссией по борьбе с COVID-19.

Известно, что полностью вакцинированным гражданам разрешено:

участвовать в публичных собраниях и демонстрациях;

посещать мероприятия, проводимые в закрытом помещении и под открытым небом.

Однако они обязаны иметь при себе документ, который будет подтверждать полностью пройденный курс вакцинации. В частности, в стране и в дальнейшем будут обязывать носить защитные маски в общественном транспорте и публичных местах.

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Напомним, ранее, 20 июня, во Франции отменили действие комендантского часа, который действовал в стране с октября прошлого года. В последние месяцы действовал запрет на выход из дома после 23:00.