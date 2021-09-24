home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В Тунисе отменили комендантский час, который действовал в течение года

Тунис. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

В стране и в дальнейшем будут обязывать носить защитные маски в общественном транспорте и публичных местах

Президент Туниса Каис Саид принял решение об отмене комендантского часа, который был введен для борьбы с распространением коронавируса. Об этом глава страны сообщил на своей странице в Facebook.

Как отмечается, комендантский час прекращает действовать уже с этой субботы. Решение было принято после консультаций с Минздравом республики и национальной комиссией по борьбе с COVID-19.

Известно, что полностью вакцинированным гражданам разрешено:

  • участвовать в публичных собраниях и демонстрациях;
  • посещать мероприятия, проводимые в закрытом помещении и под открытым небом.

Однако они обязаны иметь при себе документ, который будет подтверждать полностью пройденный курс вакцинации. В частности, в стране и в дальнейшем будут обязывать носить защитные маски в общественном транспорте и публичных местах.

Новости по теме: Норвегия отменяет почти все коронавирусные ограничения: Что следует знать

Напомним, ранее, 20 июня, во Франции отменили действие комендантского часа, который действовал в стране с октября прошлого года. В последние месяцы действовал запрет на выход из дома после 23:00.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Подъем воды в реках и заморозки: В какие области Украины придет непогода В Швейцарии из-за пандемии коронавируса и плохого урожая заканчиваются чипсы В Украине из-за непогоды обесточены 32 населенных пункта, - ГСЧС Затопленные улицы и ограниченное движение транспорта: Одессу накрыл мощный ливень

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект