В Токио за сутки зафиксировали всего пять COVID-случаев

Shibuya Scramble Square в Токио Фото из открытых источников

Это является минимальным показателем в городе в течение текущего года

В японском Токио за сутки зафиксировали 5 новых случаев коронавирус. Об этом сообщает Kyodo News.

"В среду столичное правительство Токио сообщило о пяти новых случаях заражения коронавирусом, что является самым низким показателем за историю этого года", - говорится в сообщении.

По информации местного издания, этот показатель снизился с предыдущего рекордного минимума - 6 зарегистрированных случаев коронавирус в понедельник.

Вместе с тем суточное количество случаев COVID-19 в японской столице с середины октября остается ниже 50.

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Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 287)