В Тихом океане возле Соломоновых островов произошло мощное землетрясение
Магнитуду колебаний оценили в 6 по шкоде Рихтера
У Соломоновых островов в Тихом океане произошел мощное землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает пресс-служба Геологической службы США.
Согласно сообщению, подземные толчки были зафиксированы сегодня, 25 ноября, в 14:04 по киевскому времени, на глубине 39,9 км. Эпицентр землетрясения находился в 75 км от города Лата на острове Нендо.
Предупреждения об угрозе цунами не было. Также пока нет информации о пострадавших и убытках.
Напомним, ранее возле Тихоокеанского острова Тонга произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4. Стихийное бедствие было зафиксировано на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 86 км от города Неяфа.