В Тихом океане возле Соломоновых островов произошло мощное землетрясение

Магнитуду колебаний оценили в 6 по шкоде Рихтера

Согласно сообщению, подземные толчки были зафиксированы сегодня, 25 ноября, в 14:04 по киевскому времени, на глубине 39,9 км. Эпицентр землетрясения находился в 75 км от города Лата на острове Нендо.

Предупреждения об угрозе цунами не было. Также пока нет информации о пострадавших и убытках.

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Напомним, ранее возле Тихоокеанского острова Тонга произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4. Стихийное бедствие было зафиксировано на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 86 км от города Неяфа.