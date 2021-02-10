В Тихом океане произошло сверхмощное землетрясение, есть угроза цунами
Информация о пострадавших пока не поступала
В Тихом океане вблизи группы коралловых островов Луайоте зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Как отмечается, подземные толчки зафиксированы в среду, 10 февраля, в 15:20 по киевскому времени.
Эпицентр землетрясения располагался на юго-востоке от Луайоте на глубине 10 км
Информации о разрушениях или погибших в результате землетрясения не поступало, однако есть объявление об угрозе цунами.
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Напомним, в ночь на 15 января в Индонезии на острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2, в результате чего погибли по меньшей мере 42 человека.