В Тихом океане произошла серия мощных землетрясений

Землетрясение в Тихом океане Фото из открытых источников

С 9 февраля было зафиксировано девять толчков магнитудой более 5,7

Возле группы островов Луайоте, которые принадлежат к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии, произошли мощные землетрясения. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что толчки магнитудой 6,4 произошли в 520 км к востоку от города Нумеа. Эпицентр события зафиксировали 10 февраля в 23:24 по киевскому времени.

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Кроме этого, в 01:45 по киевскому времени в 516 км от Нумеа зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Еще один подземный толчок магнитудой 5,7 произошел в 03:02 по киевскому времени в 543 км на восток от административного центра Новой Каледонии.

Всего с 9 февраля в этом районе зафиксировали девять толчков магнитудой более 5,7.

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Напомним, накануне в Тихом океане вблизи группы коралловых островов Луайоте зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. В Геологической службе США предупредили об угрозе цунами.