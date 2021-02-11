В Тихом океане произошла серия мощных землетрясений
С 9 февраля было зафиксировано девять толчков магнитудой более 5,7
Возле группы островов Луайоте, которые принадлежат к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии, произошли мощные землетрясения. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Отмечается, что толчки магнитудой 6,4 произошли в 520 км к востоку от города Нумеа. Эпицентр события зафиксировали 10 февраля в 23:24 по киевскому времени.
Кроме этого, в 01:45 по киевскому времени в 516 км от Нумеа зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Еще один подземный толчок магнитудой 5,7 произошел в 03:02 по киевскому времени в 543 км на восток от административного центра Новой Каледонии.
Всего с 9 февраля в этом районе зафиксировали девять толчков магнитудой более 5,7.
Напомним, накануне в Тихом океане вблизи группы коралловых островов Луайоте зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. В Геологической службе США предупредили об угрозе цунами.