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В Тель-Авиве сработала воздушная тревога: Из сектора Газа нанесли ракетные удары

Рэкетный обстрел Тель-Авива (Израиль) Фото из открытых источников

Сейчас известно, что четыре человека ранены, в том числе пятилетний ребенок

Вечером 11 мая в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступают данные о ракетном обстреле города из сектора Газа, сообщила газета The Jerusalem Post.

Согласно сообщению, ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

На фоне обострения ситуации в регионе власти Израиля заявила, что не пойдет на переговоры с ХАМАС, пока организация "не заплатит цену за свои атаки".

"ХАМАС выпустил кучу ракет, а потом, конечно, они хотят прекращения огня, это идеально для них, им нужно заплатить цену за обстрел Иерусалима, а затем и за 500 выпущенных ракет", - заявил израильский чиновник.

Как отмечается, одна из ракет попала в автобус к югу от города - четыре человека ранены, в том числе пятилетний ребенок.

 

Системе "Железный купол" удалось сбить несколько ракет, однако некоторые из них достигли города и пригородов. Очевидцы в соцсетях публикуют, как система ПВО "Железный купол" перехватывает десятки ракет над Тель-Авивом и центральной частью Израиля.

 

 

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Ранее сообщалось, что в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены. 

Кроме этого, в Европейском Союзе отметили, что Израиль должен отказаться от любых посягательств на палестинские территории.

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