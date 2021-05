В Тель-Авиве сработала воздушная тревога: Из сектора Газа нанесли ракетные удары

Вечером 11 мая в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступают данные о ракетном обстреле города из сектора Газа, сообщила газета The Jerusalem Post.

Согласно сообщению, ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

На фоне обострения ситуации в регионе власти Израиля заявила, что не пойдет на переговоры с ХАМАС, пока организация "не заплатит цену за свои атаки".

"ХАМАС выпустил кучу ракет, а потом, конечно, они хотят прекращения огня, это идеально для них, им нужно заплатить цену за обстрел Иерусалима, а затем и за 500 выпущенных ракет", - заявил израильский чиновник.

Как отмечается, одна из ракет попала в автобус к югу от города - четыре человека ранены, в том числе пятилетний ребенок.

One of the 100s of rockets that were just fired from Gaza toward Tel Aviv and central Israel exploded on a civilian bus.



Hamas’ intentions are clear: kill Israeli civilians.



We won’t stand by and let this happen. pic.twitter.com/aNsA3dlgMe