В Тбилиси тысячи людей требуют освободить Михеила Саакашвили

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Митинг начался с того, как зачитали послание политика, в котором он призвал общественность страны к примирению и объединению

В столице Грузии Тбилиси около 50 тысяч людей собрались на центральной площади на акцию с требованием освобождения бывшего президента страны Михеила Саакашвили. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Согласно сообщению, митинг начался с того, что генеральный директор оппозиционного канала "Мтавари" и один из адвокатов Саакашвили зачитали его послание, в котором он призвал общественность страны к примирению и объединению. Также он призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от "Национального движения", которые вышли во второй тур практически во всех крупных городах Грузии.

"Сейчас не время разделяться ни по каким признакам, ни по партиям, ни по другим признакам, пора освободить и спасти Грузию и самое необходимое сегодня для этого - единство. Очень важно осознать, что наше общество, страна нуждается в большом примирении, и мы должны быть к нему готовы", - заявил политик.

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Напомним, ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экс-президента Михеила Саакашвили. По его словам, правоохранители владели информацией о его передвижении.

А Саакашвили подчеркнул, что будет голодать, пока он и задержанные из-за него люди не будут освобождены. Кроме этого, он намерен отказаться от помощи врачей даже в случае ухудшения здоровья.

9 октября начальник Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили сообщил, что бывший президент начал употреблять мед и натуральный сок, что фактически говорит о том, что так или иначе, организму не грозит истощение.

А на 10-й день голодовки состояние Михеила Саакашвили ухудшилось. По словам личного врача политика Николоза Кипшидзе, ему трудно ходить и говорить.

13 октября Саакашвили поместили в одиночную камеру. Ему предложили остаться в одной камере с его соседом по комнате, но он категорически отказался, о чем свидетельствуют соответствующие документы.