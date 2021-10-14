В Тайване загорелся жилой дом: Погибли по меньшей мере 46 человек

Число погибших может возрасти, поскольку пожарные начали спасательную операцию во второй половине дня

В Тайване произошел пожар в 13-этажном жилом доме, в результате чего по меньшей мере 46 человек погибли и десятки пострадали. Об этом сообщает CNN .

Согласно сообщению, пожар в 13-этажном жилом доме в районе Яньчэн города Гаосюн начался в ночь на 14 октября. Пламя уничтожило несколько этажей здания. Возгорание тушили около 400 пожарных.

По словам начальника пожарной охраны Ли Чин-сю, число погибших может возрасти, так как пожарные начали спасательную операцию во второй половине дня.

Причина пожара пока не сообщается.

В местных СМИ говорят, что перед пожаром в доме прогремел взрыв.

Напомним, ранее в восточной части Тайваня с 06:52 до 11:59 по местному времени произошло 30 землетрясений. Магнитуда подземных толчков колебалась с 2,9 до 5,2, а сверхмощный - зафиксировали на глубине в 5,9 км.