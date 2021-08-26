В Танзании мужчина открыл огонь по охране посольства Франции

Укринформ

В результате инцидента четыре человека погибли, а шестеро получили ранения

В Танзании мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции и охране посольства Франции. Об этом сообщил France24.

Как отмечается, из-за инцидента в городе Дар-эс-Салам четыре человека погибли, а шестеро получили ранения.

"Нападавший сначала застрелил двух полицейских из пистолета на перекрестке в районе, где расположен ряд дипломатических представительств, а потом он забрал винтовки у убитых полицейских и пошел пешком до французского посольства за несколько сотен метров, осуществляя выстрелы по дороге", - сообщила местная полиция.

Известно, что нападавшего было убито, когда он забаррикадировался в здании охраны у ворот дипмиссии Франции.

Сейчас мотив стрельбы мужчины пока неизвестен, но местные правоохранители предполагают, что нападение может быть связано с ролью Танзании в соседнем Мозамбике, куда страна в этом месяце направила свои войска для помощи в борьбе с повстанцами-исламистами.

Напомним, что ранее в Умани Черкасской области 33-летний гражданин Израиля устроил стрельбу. В результате происшествия был травмирован 38-летний уманчанин.