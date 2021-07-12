В Таиланде разрешили смешивать вакцины от Sinovac и AstraZeneca
Таиланд стал первой страной в мире, которая публично позволила смешивать вакцины, произведенные на Западе и в Китае
Власти Таиланда разрешили медикам смешивать вакцины от коронавируса различных производителей, сообщает ВВС.
Как отмечается, сейчас в стране вторую прививку после вакцины от Sinovac делают препаратом AstraZeneca.
Таким образом медики планируют усилить противовирусную защиту населения.
К слову, Таиланд стал первой страной в мире, которая публично позволила смешивать вакцины, произведенные на Западе и в Китае.
Решение приняли после того, когда большое количество медиков начало повторно инфицироваться коронавирусом после полной вакцинации.
Так, по данным Минздрава страны, за последние три месяца 618 медицинских работников с 677 348 врачей и медсестер Таиланда, которые получили две дозы от Sinovac, заразились COVID-19 повторно.
Примечательно, канцлер Германии Ангела Меркель также смешала вакцины во время иммунизации от коронавируса. Она получила вторую дозу вакцины от компании Moderna, хотя первую прививку ей делали препаратом AstraZeneca.