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В Таиланде разрешили смешивать вакцины от Sinovac и AstraZeneca

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech

 REUTERS

Таиланд стал первой страной в мире, которая публично позволила смешивать вакцины, произведенные на Западе и в Китае

Власти Таиланда разрешили медикам смешивать вакцины от коронавируса различных производителей, сообщает ВВС.

Как отмечается, сейчас в стране вторую прививку после вакцины от Sinovac делают препаратом AstraZeneca.

Таким образом медики планируют усилить противовирусную защиту населения.

К слову, Таиланд стал первой страной в мире, которая публично позволила смешивать вакцины, произведенные на Западе и в Китае.

Решение приняли после того, когда большое количество медиков начало повторно инфицироваться коронавирусом после полной вакцинации.

Так, по данным Минздрава страны, за последние три месяца 618 медицинских работников с 677 348 врачей и медсестер Таиланда, которые получили две дозы от Sinovac, заразились COVID-19 повторно.

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Примечательно, канцлер Германии Ангела Меркель также смешала вакцины во время иммунизации от коронавируса. Она получила вторую дозу вакцины от компании Moderna, хотя первую прививку ей делали препаратом AstraZeneca.

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