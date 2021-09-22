В Таиланде начали колоть вакцину против коронавируса нетрадиционным способом

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Сейчас лишь 21% из примерно 72 млн граждан страны прошли полную вакцинацию

В Таиланде медработники получили разрешение делать инъекции препаратами против коронавирус альтернативным методом - не внутримышечно, а под кожу. Таким образом власти хотят "защитить больше граждан", также удастся сократить расход препарата. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы Министерства здравоохранения страны Анутина Чарнвиракула, новый метод, который врачи начали изучать еще в августе, может быть использован на усмотрение медработников, если он подкреплен доказательствами.

"Одна доза вакцины может быть использована для пяти внутрикожных инъекций", - заявил директор больницы Вачира на Пхукете Чалермпонг Суконтхапхон.

Он добавил, что испытания показали - подкожный метод введения COVID-вакцины вызывает такую же иммунный ответ, как и обычный метод. Но научных публикаций на эту тему нет.

"Этот метод будут применять пока только для бустерной дозы", - отметил министр здравоохранения.

Издание отмечает, что в Таиланде наблюдается нехватка вакцин, поэтому и решили обратиться к такому нетрадиционному методу инъекций.

Сейчас только 21% из примерно 72 млн граждан прошли полную вакцинацию.

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Напомним, ранее власти Таиланда разрешили медикам смешивать вакцины от коронавируса разных производителей, а именно Sinovac и AstraZeneca. Таиланд стал первой страной в мире, которая публично позволила смешивать вакцины, произведенные на Западе и в Китае.