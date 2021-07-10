live
Новости » Мир Читати новину українською

В Таджикистане зафиксировали землетрясение магнитудой почти 6: Есть погибшие

Фото из открытых источников

Его эпицентр находился в 165 км к северо-востоку от столицы страны Душанбе

В Таджикистане сегодня утром, 10 июля, произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает местный Комитет по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 07:14 по местному времени на территории страны были зафиксированы сильные подземные толчки.

Его эпицентр находился в 165 км к северо-востоку от столицы страны Душанбе.

Сообщается, что сила землетрясения в самом эпицентре составила 5 - 6 баллов, в Душанбе 2 - 3 балла.

Отмечается, что в результате сильных толчков погибли пять человек, а двое несовершеннолетних получили ранения, их госпитализировали.

По предварительным данным в результате землетрясения в селах Хазорчашма и Ярхаб пострадало 7 жилых домов, в селах Шарх и Сари Шухон Раштського района - 12.

Пока других подробностей нет.

Новости по теме: В Карпатах снова зафиксировали землетрясение

Напомним, ранее на севере Грузии произошло землетрясение средней силы - магнитудой почти 5. Толчки зафиксировали неподалеку от поселка Казбеги, они ощущались даже в Тбилиси, но их сила была совсем незначительной, чтобы повлечь какие-то серьезные последствия.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Жарких: Суд над Медведчуком не юридический, а политический процесс Суд незаконно продлил домашний арест Виктору Медведчуку. Как это было Зарубежные СМИ назвали причины, по которым Зеленский ввел санкции против Медведчука и других граждан Украины Пока Зе-диктатор снимал "видосики", Медведчук фактически исполнял обязанности президента: В Сети появилось разоблачительное видео

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект