В Таджикистане зафиксировали землетрясение магнитудой почти 6: Есть погибшие
Его эпицентр находился в 165 км к северо-востоку от столицы страны Душанбе
Отмечается, что в 07:14 по местному времени на территории страны были зафиксированы сильные подземные толчки.
Его эпицентр находился в 165 км к северо-востоку от столицы страны Душанбе.
Сообщается, что сила землетрясения в самом эпицентре составила 5 - 6 баллов, в Душанбе 2 - 3 балла.
Отмечается, что в результате сильных толчков погибли пять человек, а двое несовершеннолетних получили ранения, их госпитализировали.
По предварительным данным в результате землетрясения в селах Хазорчашма и Ярхаб пострадало 7 жилых домов, в селах Шарх и Сари Шухон Раштського района - 12.
Пока других подробностей нет.
Напомним, ранее на севере Грузии произошло землетрясение средней силы - магнитудой почти 5. Толчки зафиксировали неподалеку от поселка Казбеги, они ощущались даже в Тбилиси, но их сила была совсем незначительной, чтобы повлечь какие-то серьезные последствия.