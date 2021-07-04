В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию против Covid-19

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Официальная статистика из Covid-19 остается невысокой

Власти Таджикистана ввели обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции Covid-19 для всех граждан страны в возрасте от 18 лет. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что для иммунизации граждане должны обратиться к семейному врачу или в медучреждение по месту жительства, где пройдут вакцинацию на бесплатной основе. В то же время гражданам, въезжающим на территорию Таджикистана из-за рубежа, штаб рекомендует тестирование на коронавирус и 10 суток в домашней изоляции, независимо от результата теста.

Кроме того, в связи с новой волной коронавирус в странах региона и мира штаб призывает население к строгому соблюдению правил личной и общественной гигиены, социальной дистанции в транспорте и общественных местах и обязательного ношения масок. Также сейчас из-за высокого риска распространения и передачи коронавируса гражданам республики настоятельно рекомендуется проводить массовые мероприятия, свадьбы и торжества с ограниченным количеством приглашенных.

Несмотря на распространение нового штамма вируса, официальная статистика из Covid-19 остается невысокой. Так, по официальным данным, всего с начала пандемии в Италии коронавирусом заразились около 13,5 тыс. человек, умерли – 92. Независимые эксперты не доверяют официальным цифрам и предполагают, что они могут быть значительно выше.

На сегодня жители Таджикистана могут сделать прививку вакцинами от AstraZeneca индийского производства и китайской CoronaVac.

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Ранее сообщалось, что план по вакцинации от коронавируса в Украине за апрель-июнь исполнен всего на 17,8%.