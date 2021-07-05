В Таджикистане объявили мобилизацию из-за обострения на границе с Афганистаном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон Фото из открытых источников

Речь идет о 20 тыс. военнослужащих резерва

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию из-за обострения ситуации на таджикско-афганской границе, где все больше участков берут под контроль боевики "Талибана". Об этом сообщает Asia-Plus.

Согласно сообщению, глава государства провел экстренное совещание Совета безопасности, на котором рассмотрели вопросы обеспечения безопасности в приграничных районах и принятия мер по усилению охраны государственной границы.

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Так было поручено с целью защиты государственной границы усилить потенциал охраны границы и направить дополнительные войска в необходимые районы.

Кроме этого, Эмомали Рахмон поручил министру обороны страны мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы с Афганистаном.

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Напомним, накануне более 300 афганских военных перешли на территорию Таджикистана из провинции Бадахшан на фоне захвата талибами новых территорий на севере Афганистана.