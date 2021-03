В Суэцком канале сняли с мели судно Ever Given

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале Global Look Press

Сдвинуть контейнеровоз удалось после извлечения 27 тыс. кубометров песка

Спасательные команды сняли с мели 400-метровый контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал. Об этом сообщает Reuters и транспортная компания Inchcape в Twitter.

Согласно сообщению, судно удачно стащили с мели около 4:30 по местному времени сегодня, 29 марта.

Как отметили в компании, состоялась операция по извлечению судна, которое теперь находится под охраной.

В свою очередь, издание информирует, что корма корабля обернулась вокруг, открывая пространство в канале.

Сдвинуть этот гигантский контейнеровоз удалось после извлечения 27 тыс. кубометров песка. До этого попытки спасателей были безуспешны. Они вели работы по углублению дна с помощью специального оборудования.

Напомним, утром во вторник, 24 марта, грузовой контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале в Египте, из-за чего образовались пробки из морских судов.

Вчера, 28 марта, стало известно, что контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, удалось сдвинуться с места. Сообщалось, что буксирам удалось добиться небольшого прогресса в смещении контейнеровоза, при этом в носовой части Ever Given произошло какое-то движение.