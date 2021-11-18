В Судане силовики открыли огонь по демонстрантам, 15 человек погибли

Reuters

Крупнейшие протесты прошли в столице страны Хартуме и в городах Бахри и Омдурман

Суданские силовики застрелили по меньшей мере 15 человек и ранили еще несколько человек во время массовых антиправительственных протестов. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, в стране прошли массовые акции протеста против режима, установленного 25-го октября путем военного переворота. Наибольшие протесты прошли в столице страны Хартуме и в городах Бахри и Омдурман. Во всех трех городах силовики разогнали толпу с помощью огнестрельного оружия и слезоточивого газа. Также сообщается о блокировке мобильной связи.

"Силовики использовали огнестрельное оружие в разных районах столицы, десятки людей получили пулевые ранения, многие из них находятся в критическом состоянии", - заявили в Центральном комитете суданских врачей - организации, связанной с движением протеста. Также они сообщили, что большинство смертей были в городе Бахри.

Известно, что в ответ на открытие огня протестующие построили баррикады и заблокировали движение в столице.

Представители правительства и полиции пока не прокомментировали эти заявления. В США уже осудили насилие в отношении мирных протестующих и призвали остановить эскалацию.

Новости по теме: В Судане объявили чрезвычайное положение после государственного переворота

Напомним, ранее в Судане генерал Абдел Фаттах аль-Бурхан распустил руководящий орган страны - Суверенный совет и объявил чрезвычайное положение после того, как военные спецподразделения совершили госпереворот.