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В Судане объявили чрезвычайное положение после государственного переворота

Al Jazeera

Правительство страны было распущено, а все губернаторы – уволены

В Судане генерал Абдел Фаттах аль-Бурхан распустил руководящий орган страны - Суверенный совет и объявил чрезвычайное положение после того, как военные спецподразделения совершили госпереворот. Об этом сообщил Al Jazeera.

Как отмечается, также было распущено действующее правительство Судана и уволены все губернаторы.

По словам генерала, выборы состоятся в июле 2023 года.

"Военным необходимо защищать страну в соответствии с Конституцией, а договоренность о переходном периоде правления в 2019 году между военными и гражданскими лидерами привела к борьбе, которая угрожает миру и безопасности страны", - подчеркнул он.

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Напомним, что 21 сентября в Судане произошла неудачная попытка государственного переворота, который пыталась осуществить группа военных. Они были сторонниками режима бывшего президента страны Омара аль Башира.

А в ночь на понедельник, 25 октября, в Судане неизвестные военные подразделения арестовали нескольких политических деятелей в частности премьер-министра Абдаллу Гамдока.

Кроме этого, после задержания лидеров правящей коалиции в ряде районов Хартума вспыхнули протестные акции, демонстранты жгли шины и блокировали дороги.

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