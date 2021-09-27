home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В Страсбурге стартует осенняя сессия ПАСЕ: Что будут рассматривать

ПАСЕ. Фото: Council of Europe/Ellen Wuibaux/Flickr

Сессия будет сосредоточена на праве на здоровую окружающую среду, климат и миграцию

Сегодня, 27 сентября, в Страсбурге открылась осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Она продлится до 30 сентября. Об этом сообщает "Укринформ".
 
Как отмечается, осенняя сессия будет сосредоточена на праве на здоровую окружающую среду и климат.

Также на сессии рассмотрят ситуацию в Афганистане, последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном, вопросы миграционного давления на границах Литвы, Латвии и Польши с Белоруссией, про киберпреступность по усилению сотрудничества.

Кроме того, Украиной был подан запрос на проведение дебатов о политических преследованиях коренных народов в Крыму со стороны России.

Как сообщается, 27 сентября, будет вручена премия ПАСЕ по правам человека имени Вацлава Гавела за 2021 год, которая присуждается за выдающуюся деятельность в гражданском обществе по защите прав человека. Ее материальное вознаграждение составляет 60 тыс. евро.

Новости по теме: Докладчик ПАСЕ по вопросам свободы слова и СМИ: Ситуация со свободой слова в Украине - катастрофическая

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы подавляющим большинством голосов приняла решение о положение крымских татар в оккупированном Крыму. Во время рассмотрения были поддержаны все поправки, которые предложили на заседании украинские депутаты, а также другие парламентарии. Во время дебатов против выступили сами россияне, а также один из представителей группы коммунистов/крайних левых.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Запорожье на территории медицинского университета произошел взрыв: Первые подробности Запорожское турагентство поймали на подделке справок о тесте на COVID-19 В Запорожье умер ребенок: Школьник пережил клиническую смерть на уроке Стрельба возле местного кафе в Запорожье: Пострадали пятеро человек

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект