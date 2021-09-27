В Страсбурге стартует осенняя сессия ПАСЕ: Что будут рассматривать

Сессия будет сосредоточена на праве на здоровую окружающую среду, климат и миграцию

Как отмечается, осенняя сессия будет сосредоточена на праве на здоровую окружающую среду и климат.

Также на сессии рассмотрят ситуацию в Афганистане, последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном, вопросы миграционного давления на границах Литвы, Латвии и Польши с Белоруссией, про киберпреступность по усилению сотрудничества.

Кроме того, Украиной был подан запрос на проведение дебатов о политических преследованиях коренных народов в Крыму со стороны России.

Как сообщается, 27 сентября, будет вручена премия ПАСЕ по правам человека имени Вацлава Гавела за 2021 год, которая присуждается за выдающуюся деятельность в гражданском обществе по защите прав человека. Ее материальное вознаграждение составляет 60 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы подавляющим большинством голосов приняла решение о положение крымских татар в оккупированном Крыму. Во время рассмотрения были поддержаны все поправки, которые предложили на заседании украинские депутаты, а также другие парламентарии. Во время дебатов против выступили сами россияне, а также один из представителей группы коммунистов/крайних левых.